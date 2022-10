Concours international de jeunes chefs d’orchestre Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Concours international de jeunes chefs d'orchestre

Kursaal et Théâtre Ledoux Besançon

2023-09-18 – 2023-09-23

Doubs Fondé en 1951 sous l’égide du Festival de musique de Besançon Franche-Comté, le Concours international de jeunes chefs d’orchestre s’est rapidement imposé comme la plus prestigieuse manifestation de sa catégorie. Annuel jusqu’en 1992, il a depuis adopté un rythme biennal.

Le Concours de Besançon est ouvert à tous les artistes de moins de 35 ans qui souhaitent devenir chef d’orchestre professionnel, quel que soit leur parcours, leur formation ou leur expérience, aucun diplôme préalable n’étant exigé. +33 3 81 25 05 85 https://festival-besancon.com/presentation-du-concours/ Besançon

