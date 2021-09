Dijon Université Bourgogne Franche-Comté Côte-d'Or, Dijon CONCOURS D’IDEES “ENTREPRENDS POUR TON TERRITOIRE” Université Bourgogne Franche-Comté Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du vendredi 1 octobre au mardi 5 octobre

Les étudiants des 13 campus d’UBFC sont invités à déposer des projets qui apportent de la valeur dans la vie quotidienne et citoyenne des étudiants de Bourgogne Franche-Comté. Ce concours consiste à favoriser l’émergence d’un entrepreneuriat coopératif, inclusif et de proximité, favorisant la satisfaction de besoins sociaux identifiés.

Entrée libre

Ce concours d’idées vise à l’émergence d’initiatives utiles à la vie des campus. L’esprit d’entreprendre est accessible à tous et permet de créer de la valeur sociale, culturelle et environnementale. Université Bourgogne Franche-Comté Dijon Dijon Côte-d’Or

