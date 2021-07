Walschbronn Walschbronn Moselle, Walschbronn CONCOURS DE PÉTANQUE Walschbronn Walschbronn Catégories d’évènement: Moselle

Walschbronn

CONCOURS DE PÉTANQUE 2021-08-07 14:00:00 – 2021-08-07 Walschbronn

Walschbronn Moselle Walschbronn Concours de pétanque au terrain omnisport. Inscriptions sur place. +33 3 87 96 52 23 dernière mise à jour : 2021-07-17 par

