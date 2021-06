Foucarmont Foucarmont 76340, Foucarmont Concours de pétanque à Foucarmont Foucarmont Foucarmont Catégories d’évènement: 76340

Concours de pétanque à Foucarmont 2021-07-03 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-03 Salle de sports Rue du Stade

Foucarmont 76340 Foucarmont En doublette – Limité à 128 équipes – Jet du but à 9h – Formule : poule

Indemnité : Frais de participation +750€

15h00 – doublette en 4 parties – 10€ – mise + 25%

Frais de participation : 8.00€

Buvette et restauration sur place – Arbitrage assuré

Inscriptions par courrier avec son règlement à l’ordre de « Pétanque Foucarmontaise » avant le 28 juin

LEQUIN Richard – 11 rue Charles Desjonqueres 76340 FOUCARMONT Infos : 06 26 44 69 87

