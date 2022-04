Concours de pétanque à Aumale Aumale Aumale Catégories d’évènement: Aumale

Seine-Maritime

Concours de pétanque à Aumale Aumale, 30 avril 2022, Aumale. Concours de pétanque à Aumale Aumale

2022-04-30 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-01

Aumale Seine-Maritime Aumale Samedi 30 Avril

Place de la Libération

– Prix du Crédit Agricole + 55 ans

En doublettes – 8.00€/équipe

8h30 : Jet du but – Concours en 4 parties l’après-midi

– Prix de Groupama Féminin

En doublettes – 10.00€/équipe

8h30 : Jet du but Dimanche 1er Mai

Place de la Libération

En triplettes – Limité à 256 équipes – 15.00€/équipe

8h30 : Jet du but

15h00 : Prix du Conseil Général

15h00 : Prix de l’ES Aumale Pétanque

Tenues homogènes dès le début de la compétition

La liste des participants sera disponible sur le site

dernière mise à jour : 2022-03-08 par

