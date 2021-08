Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Hérault, Villeneuve-lès-Béziers CONCOURS DE PECHE SPECIAL ENFANTS Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Béziers Hérault Villeneuve-lès-Béziers EUR 15 15 Concours de pêche ouvert aux enfants de 5 à 14 ans.

Le concours se déroule sur 3 manches de 10 min par groupe : 1er groupe: 5/7 ans – 2ème groupe: 8/11 ans –

3ème groupe: 12/14 ans.

Chaque participant repartira avec sa médaille et ses poissons.

