Bannay Cher Bannay Le Comité des Fêtes de Bannay organise son concours de pêche, sur les bords du Canal.

Concours pour adultes et enfants avec classement. Mais aussi, au programme : tombola, buvette et restauration, … Attention, carte de pêche obligatoire : pas de vente sur place. j-l.raimbault@orange.fr +33 6 70 06 42 28 Le Comité des Fêtes de Bannay organise son concours de pêche, sur les bords du Canal.

