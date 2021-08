Verrières Médiathèque de Verrières Verrières, Vienne Concours de nichoirs à oiseaux Médiathèque de Verrières Verrières Catégories d’évènement: Verrières

Médiathèque de Verrières, le samedi 25 septembre à 10:30

Nichoirs à déposer à la médiathèque avant le mardi 31 août inclus. Les plus beaux nichoirs seront installés dans la commune à l’automne. Résultats du concours et remise des lots samedi 25 septembre de 10h30 à 11h30 Espace socio-culturel Jean-Alain Lochon.

Concours gratuit, ouvert à tous.

Vous aimez bricoler ? Ce concours est pour vous. Quelques planches, un toit, une petite entrée. Créez, retapez, customisez, faites preuve de créativité ! Médiathèque de Verrières 2, Place de Coume 86410 Verrières Verrières Bas Conac Vienne

