Concours de Décoration de Fenêtres 2021-10-01 – 2021-10-20 CIAS FIGEAC 8, place Vival

Figeac Lot À l’occasion du mois “Octobre rose”, dédié à la lutte contre le cancer du sein, un concours de décoration des fenêtres est lancé par le centre social de Figeac.

Le principe du concours est d’inviter les participants à décorer leur fenêtre (idéalement visible de la rue) pendant le mois d’octobre (pour une durée de leur choix) et d’envoyer avant le 20 octobre la photo de leur réalisation, symbole de solidarité dans la lutte contre le cancer, sur le mail du centre social. centresocial@ville-figeac.fr +33 5 65 50 05 01 ligue contre le cancer Figeac dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Figeac