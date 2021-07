Concours de châteaux de sable Plage Valentin 44740 Batz sur mer, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Batz sur mer.

Concours de châteaux de sable

du mercredi 28 juillet au jeudi 12 août à Plage Valentin 44740 Batz sur mer

Venez participer à la 2ème édition du grand concours de châteaux de sable organisé par l’Office de tourisme ! Vous aurez 1h30 pour construire le plus beau et le plus solide château de sable ! Chaque équipe devra se munir de son propre matériel : râteaux, pelles et seaux (de type classique). En fin de session, le jury élira le plus beau château de sable sur différents critères. Le gagnant ou les gagnants remporteront un lot. Présence des adultes obligatoires. Un moment de convivialité à vivre en famille sous le soleil de Batz-sur-Mer ! Limité à 10 familles. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr.

Plage Valentin 44740 Batz sur mer Plage Valentin 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T14:30:00 2021-07-28T16:30:00;2021-08-12T14:30:00 2021-08-12T16:30:00