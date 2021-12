Concerts GENERATIONS GOLDMAN Chevigny-Saint-Sauveur, 26 novembre 2022, Chevigny-Saint-Sauveur.

Concerts GENERATIONS GOLDMAN rue Sacha Distel Salle de l’Ogive Chevigny-Saint-Sauveur

2022-11-26 – 2022-11-27 rue Sacha Distel Salle de l’Ogive

Chevigny-Saint-Sauveur Côte-d’Or Chevigny-Saint-Sauveur

Les Chœurs de France ce sont des spectacles avec 180 choristes entourés d’un orchestre, d’une régie professionnels et sous la baguette de 2 chefs de chœurs.

Artiste incontournable de la chanson française, Jean-Jacques GOLDMAN a traversé plusieurs générations grâce à ses mélodies et ses mots simples qui marquent nos mémoires et nos instants de vie …

Il a également écrit pour un grand nombre d’artistes (Céline Dion, Patrick Fiori, Patricia Kaas, Zaz…)

Venez chanter avec nous toutes ces superbes chansons ainsi que toutes celles qui, par leurs mots, leurs rythmes, leurs sonorités, ont marqué ces dernières décennies…

(Berger, Gall, Sanson, Balavoine …).

Nous partagerons avec vous la mémoire de la chanson populaire, les émotions incomparables qu’offre la convivialité chaleureuse d’un groupe guidé par la même passion de chanter pour le plaisir et l’expression d’un message, la rigueur d’interprétation, rigueur elle-même recherchée dans la création d’harmonisations, condition incontournable si l’on vise la beauté vocale.

https://www.choeurs-de-france.fr/index.php/contacts/choeur-de-france-bourgogne

