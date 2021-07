Courpière Courpière Courpière, Puy-de-Dôme Concerts de Vollore – Eusébius et Florestan, allégorie du romantisme allemand Courpière Courpière Catégories d’évènement: Courpière

Puy-de-Dôme

Concerts de Vollore – Eusébius et Florestan, allégorie du romantisme allemand Courpière, 31 juillet 2021, Courpière. Concerts de Vollore – Eusébius et Florestan, allégorie du romantisme allemand 2021-07-31 – 2021-07-31 Église Saint-Martin Place de la cité adminitrative

Courpière Puy-de-Dôme Courpière EUR Quatuor, avec piano, composé de Damien Vergez : violon; Alexandra Kondo, alto, Anthony Kondo, violoncelle et de Geoffroy Couteau, au piano. contact.courpiere@vacances-livradois-forez.fr +33 4 73 51 20 27 https://www.concertsdevollore.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Courpière, Puy-de-Dôme Autres Lieu Courpière Adresse Église Saint-Martin Place de la cité adminitrative Ville Courpière lieuville 45.75458#3.53853