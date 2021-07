Pleubian Pleubian Côtes-d'Armor, Pleubian Concerts au Talbert Pleubian Pleubian Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleubian

Concerts au Talbert Pleubian, 25 juillet 2021, Pleubian. Concerts au Talbert 2021-07-25 – 2021-07-25 Le Bourg, l’Armor-Pleubian Bar Le Talbert, Café du Pays

Pleubian Côtes d’Armor Pleubian « The Red Gulls », rock des années 90 à nos jous. Entrée libre. +33 2 96 22 93 80 « The Red Gulls », rock des années 90 à nos jous. Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleubian Autres Lieu Pleubian Adresse Le Bourg, l'Armor-Pleubian Bar Le Talbert, Café du Pays Ville Pleubian lieuville 48.85973#-3.10467