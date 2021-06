Biganos Biganos Biganos, Gironde CONCERTINO JEUNE PUBLIC « ELLE TOURNE » Biganos Biganos Catégories d’évènement: Biganos

CONCERTINO JEUNE PUBLIC « ELLE TOURNE » Biganos, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Biganos.

Biganos Gironde Biganos Concertino Jeune public « Elle tourne » par la Cie Fracas Samedi 10 juillet 2021, à 10h et à 11h, à l’Espace Culturel A partir de 6 mois jusqu’à 6 ans – Gratuit

