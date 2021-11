Valence Valence Drôme, Valence Concert : ZUT chante Noël Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Concert : ZUT chante Noël Valence, 16 décembre 2021, Valence. Concert : ZUT chante Noël Théâtre de la ville Place de la liberté Valence

2021-12-16 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-16 Théâtre de la ville Place de la liberté

Valence Drôme EUR Sur des textes savoureux et des rythmes rock et funk, le groupe ZUT a multiplié les collaborations avec les fleurons de la chanson pour enfant : de Didier Wampas à Clarika, en passant par Aldebert ou Yves Jamait. accueil.theatredelaville@mairie-valence.fr +33 4 75 86 14 50 http://theatre.valence.fr/ Théâtre de la ville Place de la liberté Valence

