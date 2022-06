Concert « You » à la Fondation du Doute à Blois Blois, 22 juillet 2022, Blois.

14 Rue de la Paix Blois Loir-et-Cher ADT41

2022-07-22 – 2022-07-22

Concert « You » à la Fondation du Doute à Blois. La nuit est libre, la mer sauvage… Les textes du poète irlandais Vincent Divilly se tournent vers l’infini. La musique du trio YOU en célèbre le mystère. Compositrice et batteuse, Héloïse Divilly propose une savante alchimie : transformer les poèmes paternels en chants de passage. Un chemin rythmé par les hasards des collisions et des coalitions entre lettres et notes, phrases et couleurs, visions et mouvements. Avec : Linda Olàh – voix, Guillaume Magne – guitare, Héloïse Divilly – batterie, compositions « Night so free, wild wild sea »

