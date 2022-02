Concert : WhO is WhO (folk, pop, claquettes) Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

Concert : WhO is WhO (folk, pop, claquettes) Bagnoles de l’Orne Normandie, 1 avril 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie. Concert : WhO is WhO (folk, pop, claquettes) Centre d’animations et de congrès 8 Rue du Professeur Louvel Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-04-01 21:00:00 21:00:00 – 2022-04-01 22:30:00 22:30:00 Centre d’animations et de congrès 8 Rue du Professeur Louvel

« WhO is WhO » est bien une phrase entendue à répétition par les sœurs jumelles, Daisy et Emilie Cadeau. C'est pourquoi elles proposent un duo original pour vous prouver leurs différences complémentaires à travers leurs compositions marquées par de la musique folk/ pop voire quelque peu électro. De plus, elles y intègrent de façon très moderne, de la rythmique claquettes aux pieds. Un univers très « frais » et original à découvrir avec une mise en scène sur le thème de l'identité par le biais d'une touche de dérision et d'intégrité.

Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Centre d'animations et de congrès 8 Rue du Professeur Louvel

