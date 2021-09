Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche, Orne Concert voix et harpe baroque Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

Concert voix et harpe baroque Belforêt-en-Perche, 24 septembre 2021, Belforêt-en-Perche. Concert voix et harpe baroque 2021-09-24 20:00:00 – 2021-09-24

Belforêt-en-Perche Orne Belforêt-en-Perche Concert de l’ensemble la Cavatine avec la soprano Véronique Housseau et la harpiste Caroline Lieby. Au programme, “Amour profane, Amour sacré”, musique italienne du 17ème siècle.

Passe sanitaire et masque obligatoire. Concert de l’ensemble la Cavatine avec la soprano Véronique Housseau et la harpiste Caroline Lieby. Au programme, “Amour profane, Amour sacré”, musique italienne du 17ème siècle.

Passe sanitaire et masque obligatoire. +33 6 77 44 09 31 Concert de l’ensemble la Cavatine avec la soprano Véronique Housseau et la harpiste Caroline Lieby. Au programme, “Amour profane, Amour sacré”, musique italienne du 17ème siècle.

Passe sanitaire et masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-14 par CdC des Collines du Perche Normand

Détails Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche, Orne Autres Lieu Belforêt-en-Perche Adresse Ville Belforêt-en-Perche lieuville 48.42282#0.54963