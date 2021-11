Concert – Vint’age chante Noël Bazouges-la-Pérouse, 5 décembre 2021, Bazouges-la-Pérouse.

Concert – Vint’age chante Noël Bazouges-la-Pérouse

2021-12-05 – 2021-12-05

Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine Bazouges-la-Pérouse

Venez découvrir le concert de Vint’age à l’église de Bazouges-la-Pérouse !

Le Comité des Fêtes de Bazouges a le plaisir de vous présenter Le Duo ”Vint’age” : Patricia et Christophe chantent Noël.

Patricia, actuellement professeur de chant à l’E.S.N.A.( Ecole de Spectacle de Nouvelle Aquitaine ), soprano, diplômée du conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Accompagnée de Christophe, chanteur aguerri qui a remporté plusieurs concours de chant

et doté d’une grande expérience sur scène.

Ces deux Rochelais ont décidé de se lancer récemment sur scène pour votre plus grand bonheur.

Ce duo va vous présenter un tour de chants d’une heure interprétant les plus grands succès de

Noël en français et en anglais. Le concert se déroulera en deux parties avec un entracte.

Pour celles et ceux qui souhaitent, il sera possible d’acheter le CD en fin de spectacle.

La chorale Music’ A Bazouges sera présente en ouverture de concert pendant environ 30 minutes sur le parvis de l’église.

comitedesfetesbazouges@gmail.com

Venez découvrir le concert de Vint’age à l’église de Bazouges-la-Pérouse !

Le Comité des Fêtes de Bazouges a le plaisir de vous présenter Le Duo ”Vint’age” : Patricia et Christophe chantent Noël.

Patricia, actuellement professeur de chant à l’E.S.N.A.( Ecole de Spectacle de Nouvelle Aquitaine ), soprano, diplômée du conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Accompagnée de Christophe, chanteur aguerri qui a remporté plusieurs concours de chant

et doté d’une grande expérience sur scène.

Ces deux Rochelais ont décidé de se lancer récemment sur scène pour votre plus grand bonheur.

Ce duo va vous présenter un tour de chants d’une heure interprétant les plus grands succès de

Noël en français et en anglais. Le concert se déroulera en deux parties avec un entracte.

Pour celles et ceux qui souhaitent, il sera possible d’acheter le CD en fin de spectacle.

La chorale Music’ A Bazouges sera présente en ouverture de concert pendant environ 30 minutes sur le parvis de l’église.

Bazouges-la-Pérouse

dernière mise à jour : 2021-11-15 par