Cathédrale Saint André de Bordeaux, le dimanche 25 juillet à 21:00

Concert inédit « Vêpres de Saint Jacques en Nouvelle-Espagne (XVIIe s.) » Polyphonies de 4 à 11 voix ! **Cathédrale de Bordeaux // 25 juillet // 21h** Partenariat avec CATHEDRA ******* 14 fois par siècle, lorsque le 25 juillet tombe un dimanche, comme c’est le cas en 2021, l’Espagne célèbre avec faste la fête de Saint Jacques qui a rendu célèbre la ville de Compostelle. Avec la conquête de l’Espagne en Amérique au début du XVIe s., le culte de St Jacques s’est répandu sur tout le territoire de la Nouvelle-Espagne. C’est ainsi que l’ensemble Vox Cantoris présente les Vêpres de Saint-Jacques tiré du fonds musical des Couvents de Mexico, un témoignage unique qui rassemble des œuvres chorales et polychorales de 4 à 11 voix (XVIe et XVIIe s.).

Réservation : Tarif pleine 20€, tarif réduit 15€ et gratuit -12 ans

