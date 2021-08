Pont-Aven Pont-Aven Finistère, Pont-Aven Concert “Un voyage musical à travers la danse” Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Aven

Concert “Un voyage musical à travers la danse” Pont-Aven, 26 septembre 2021, Pont-Aven. Concert “Un voyage musical à travers la danse” 2021-09-26 – 2021-09-26

Pont-Aven Finistère Pont-Aven Les Musicales Vagamundo proposent un concert pour soutenir les musiciens et les éditions Vagamundo. Musiciens : Marie-Astrid Arnal (piano) et Thierry Besnard (clarinette) La réservation (obligatoire) est ouverte en ligne sur www.vagamundo.fr/ACTU Vous pouvez également réserver vos places à la librairie-café des éditions Vagamundo : Le Gâteau Livre

14, rue des Abbés-Tanguy

29930 Pont-Aven

Tél. 02 98 09 67 66 Horaires :

du mercredi au dimanche 14 h 30 – 18 h 30 dernière mise à jour : 2021-08-17 par OTC CCA

