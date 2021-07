Concert : Un air de liberté – Orchestre Sortilège Saint-Maixent-l’École, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Saint-Maixent-l'École.

Concert : Un air de liberté – Orchestre Sortilège 2021-07-30 19:00:00 – 2021-07-30

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

EUR Cette année le programme « Un air de Liberté! » sera composé d’œuvres emblématiques telles que l’ouverture Coriolan de L.v.Beethoven et l’ouverture des Hébrides de F.Mendelssohn, et permettra de découvrir des œuvres magnifiques d’A. Glazunov et L.Delibes. Le public pourra aussi se délecter du jeu virtuose de Romaric Martin, guitariste soliste invité par l’orchestre, qui interprètera le Petit Concerto de Société de F. Carulli accompagné par l’orchestre, dirigé par Louis Théveniau.

+33 6 31 42 19 97

Orchestre Sortilège

dernière mise à jour : 2021-06-30 par