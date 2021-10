Riquewihr Riquewihr Haut-Rhin, Riquewihr Concert Ubuntu gospel Riquewihr Riquewihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Riquewihr

Concert Ubuntu gospel Riquewihr, 26 décembre 2021, Riquewihr. Concert Ubuntu gospel 2021-12-26 16:00:00 – 2021-12-26 17:30:00

Riquewihr Haut-Rhin Riquewihr 0 EUR Les voix du groupe Ubuntu Gospel s'unissent pour vous faire vibrer le temps d'un concert à l'occasion des fêtes de fin d'année. +33 7 71 86 38 27

