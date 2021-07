Batz sur mer Place des Grandes Salorges Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Concert – Tropik Sun Place des Grandes Salorges Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Place des Grandes Salorges, le mardi 17 août à 20:30

Depuis près de 10 ans déjà que l’orchestre TROPIK’SUN sillonne les routes pour vous proposer une ambiance musicale rythmée, festive et ensoleillée. « Ces cinq musiciens tous originaires de l’Océan Indien, ont le désir de partager leur passion pour la musique tropicale d’hier à aujourd’hui. Le temps d’une prestation, nous voyagerons vers les îles de l’Océan Indien, les Antilles, les pays latins, l’Afrique… Des sonorités aux mille couleurs pour un dépaysement assuré ! » « Allons craze un ti séga ! » du réunionnais « Venez on va danser le séga ! »

