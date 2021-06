Le Poët-Laval Le Poët-Laval Drôme, Le Poët-Laval Concert trois siécles de musiques Le Poët-Laval Le Poët-Laval Catégories d’évènement: Drôme

Le Poët-Laval Drôme Le Poët-Laval Trois siècles de musiques pour Hautbois, Basson et guitare

Dowland , Loeillet, Schubert, Berlioz, Albeniz

laruent Hacquard, hautbois, Pierre-Marie Chemla, Basson, raymond Gratien, guitare.

Concert en extérieur dans le petit théâtre.





Lieu Le Poët-Laval