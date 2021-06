Penvénan Penvénan Concert Trobairitz – Poésie féminine au Moyen Age Penvénan Penvénan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Penvénan

Concert Trobairitz – Poésie féminine au Moyen Age Penvénan, 19 juin 2021-19 juin 2021, Penvénan. Concert Trobairitz – Poésie féminine au Moyen Age 2021-06-19 – 2021-06-19 Chapelle Saint Nicolas Buguélès

Penvénan Côtes d’Armor Penvénan Ingrid Basco, vielle à roue.

Sidonie Euvremer, traverso.

Alice Khayati, chant flûte à bec et percussions.

Mathias Mantello, percussions. assobabil@orange.fr Ingrid Basco, vielle à roue.

Sidonie Euvremer, traverso.

Alice Khayati, chant flûte à bec et percussions.

Mathias Mantello, percussions.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Penvénan Étiquettes évènement : Autres Lieu Penvénan Adresse Chapelle Saint Nicolas Buguélès Ville Penvénan lieuville 48.83848#-3.27988