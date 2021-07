Concert Trio Orpheus Saint-Pair-sur-Mer, 6 août 2021-6 août 2021, Saint-Pair-sur-Mer.

Concert Trio Orpheus 2021-08-06 21:00:00 – 2021-08-06 Église Saint-Paterne Route de Granville

Saint-Pair-sur-Mer Manche Saint-Pair-sur-Mer

Rencontre unique entre l’orgue, le violon et violoncelle, le Trio Orpheus a pour objectif de valoriser et défendre le répertoire de musique de chambre avec orgue des XIXe et XXe siècles. Le trio interprétera des œuvres de Rheinberger, Liszt et Saint Saëns. C’est avec bonheur que l’orgue classique se retire de son rôle soliste et avec fantaisie que les cordes se mêlent aux harmonies de l’orgue pour créer des sonorités nouvelles. Les frontières entre la musique symphonique, la musique de chambre ou la musique d’orgue s’estompent. Grâce à une savante alchimie, l’auditeur voyage d’un style musical à un autre.

Francine Trachier, violon.

Gabriel Bestion de Camboulas, orgue.

Stéphan Soeder, violoncelle.

stephansoeder@icloud.com +33 6 67 59 84 47

dernière mise à jour : 2021-07-20 par