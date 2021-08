CONCERT ‘THE OLD FRIENDS’ Sarreguemines, 12 novembre 2021, Sarreguemines.

CONCERT ‘THE OLD FRIENDS’ 2021-11-12 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-12 21:00:00 21:00:00

Sarreguemines Moselle Sarreguemines

Ces deux « vieux » amis se sont laissés absorber par l’univers musical de Simon and Garfunkel. Ils nous proposent une version acoustique tout en finesse du fameux concert New-yorkais de Central Park de septembre 1981. Respectueux de l’œuvre originale sans pour autant la copier, ils n’hésitent pas à laisser s’exprimer pleinement leur talent de musiciens pour donner une couleur personnelle subtile et délicieuse à ces tubes légendaires.

The Boxer, Cecilia, The Sound of Silence, Scarborough Fair… Ce spectacle est un best of du légendaire duo américain que nos deux compères interprètent tout en douceur et délicatesse.

The Old Friends, c’est Laurent Kremer (guitare, ukulélé, strato, percussions/voix) et Daniel Bour (guitare, ukubass, clavier/voix). Partager un instant de musique avec eux, c’est comme partager un bon verre, un repas entre amis, c’est se faire plaisir et savourer tout simplement un très bon moment.

Pour découvrir leur univers : https://youtu.be/ZssUYw1_Ae0

Concert de Daniel BOUR & Laurent KREMER

Entrée gratuite sur réservation au 03 87 28 60 80 ou à l’accueil de la Médiathèque

Stationnement gratuit au Carré Louvain de 20h à minuit

+33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/

dernière mise à jour : 2021-08-02 par SARREGUEMINES TOURISME