Concert Talents d’ici – Villa Perrusson Écuisses, 18 juin 2021-18 juin 2021, Écuisses.

Concert Talents d’ici – Villa Perrusson 2021-06-18 19:30:00 – 2021-06-18 21:00:00 Villa Perrusson 1 Rue de la Gare

Écuisses Saône-et-Loire Écuisses

EUR Cette année, l’Ecomusée Creusot Montceau vous a concocté une soirée pour mettre en lumière des artistes du territoire.

Les conservatoires de la Communauté Urbaine

La première partie de cette soirée musicale sera assurée par les élèves des classes de flûte des conservatoires de Montceau-les-Mines, Montchanin, Blanzy et Le Creusot. A travers un répertoire varié, venez découvrir les jeunes talents de la communauté urbaine !

Enzo Ungauer

Enzo Ungauer est un pianiste concertiste originaire du Creusot. Débutant le piano à l’âge de 16 ans, il rêve très rapidement de se produire en concert pour partager ses émotions. Cet artiste, atypique par son parcours et son répertoire allant de Chopin à Serge Gainsbourg, plonge le public dans un concert à son image, avec pour seuls mots d’ordre émotion et partage.

ecomusee@creusot-montceau.org https://www.villaperrusson.fr/

Cette année, l’Ecomusée Creusot Montceau vous a concocté une soirée pour mettre en lumière des artistes du territoire.

Les conservatoires de la Communauté Urbaine

La première partie de cette soirée musicale sera assurée par les élèves des classes de flûte des conservatoires de Montceau-les-Mines, Montchanin, Blanzy et Le Creusot. A travers un répertoire varié, venez découvrir les jeunes talents de la communauté urbaine !

Enzo Ungauer

Enzo Ungauer est un pianiste concertiste originaire du Creusot. Débutant le piano à l’âge de 16 ans, il rêve très rapidement de se produire en concert pour partager ses émotions. Cet artiste, atypique par son parcours et son répertoire allant de Chopin à Serge Gainsbourg, plonge le public dans un concert à son image, avec pour seuls mots d’ordre émotion et partage.