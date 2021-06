Saint-Étienne Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne Loire, Saint-Étienne Concert Swing Trio Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne Saint-Étienne

**Swing Trio**, est un trio de Jazz Manouche formé en 2008 autour de la musique de Django REIHNARDT . Le répertoire du Trio est étoffé de valses swing, de thèmes tziganes ainsi que de compositions originales. Franck BALZANO, Pierre FARGETTON guitares et Pierre-Yves COTE contrebasse en sont les musiciens.

Entrée libre et gratuite

Swing Trio, est un trio de Jazz Manouche formé autour de la musique de Django REIHNARDT Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne 2 place Louis Comte, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France

2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T23:00:00

