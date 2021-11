Lussac-les-Châteaux La Sabline - Médiathèque Lussac-les-Châteaux, Vienne Concert-spectacle “Comptines à sons” par la Cie Croqu’notes La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

La Sabline – Médiathèque, le samedi 4 décembre à 16:00

Une percussionniste et une pianiste s’emparent des paroles et de comptines coquettes à écouter sans compter. Ce concert-spectacle s’accompagne également de jeux de mains, sculptures sur pupitres et chorégraphies allégées.

Gratuit / Sur inscription

Gratuit / Sur inscription
Enfant à partir de 2 ans
La Sabline – Médiathèque
21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux
Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne

