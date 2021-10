Feurs Feurs Feurs, Loire Concert Soul / blues / rock – Samantha Martin & Delta Sugar Feurs Feurs Catégories d’évènement: Feurs

Concert Soul / blues / rock – Samantha Martin & Delta Sugar 2021-10-16 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-16 Château du Rozier 1 rue d'Assier

Feurs Loire

Feurs Loire EUR 2019 s’est avérée être l’année exceptionnelle, si longtemps méritée par Samantha Martin et Delta Sugar. Le dernier enregistrement du groupe, intitulé Run to Me, est sorti en avril 2018 chez Gypsy Soul Records, avec 4 nominations aux Maple Blues Awards +33 4 77 26 05 27 dernière mise à jour : 2021-08-19 par

Lieu Feurs Adresse Château du Rozier 1 rue d'Assier Ville Feurs