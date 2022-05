CONCERT SOLIDAIRE Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Orne

CONCERT SOLIDAIRE Alençon, 22 mai 2022, Alençon. CONCERT SOLIDAIRE Alençon

2022-05-22 15:30:00 15:30:00 – 2022-05-22

Alençon Orne Le dimanche 22 mai 2022 Par la chorale de l’Université Inter Age d’Alençon Les choristes de l’antenne de l’UIAN d’Alençon accompagnés au piano par Denis LE MEUR et sous la direction de Loïc GAONAC’H donneront un concert le dimanche 22 mai à l’Auditorium d’Alençon. Les bénéfices de ce concert seront reversés à l’association Rayon de soleil qui aide et accompagne les familles vivant en situation de précarité. Dimanche 22 mai 2022 à 15 h 30

À l’Auditorirum – Alençon

Entrée libre Le dimanche 22 mai 2022 Par la chorale de l’Université Inter Age d’Alençon Les choristes de l’antenne de l’UIAN d’Alençon accompagnés au piano par Denis LE MEUR et sous la direction de Loïc GAONAC’H donneront un concert le dimanche 22 mai à… https://www.alencon.fr/agenda/agenda/actualites/concert-solidaire-3/ Le dimanche 22 mai 2022 Par la chorale de l’Université Inter Age d’Alençon Les choristes de l’antenne de l’UIAN d’Alençon accompagnés au piano par Denis LE MEUR et sous la direction de Loïc GAONAC’H donneront un concert le dimanche 22 mai à l’Auditorium d’Alençon. Les bénéfices de ce concert seront reversés à l’association Rayon de soleil qui aide et accompagne les familles vivant en situation de précarité. Dimanche 22 mai 2022 à 15 h 30

À l’Auditorirum – Alençon

Entrée libre Alençon

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Alençon, Orne Autres Lieu Alençon Adresse Ville Alençon lieuville Alençon Departement Orne

Alençon Alençon Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alencon/

CONCERT SOLIDAIRE Alençon 2022-05-22 was last modified: by CONCERT SOLIDAIRE Alençon Alençon 22 mai 2022 alençon Orne

Alençon Orne