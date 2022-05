Concert : Shubni Le Havre, 27 mai 2022, Le Havre.

Concert : Shubni Le Havre

2022-05-27 21:00:00 – 2022-05-27

Le Havre Seine-Maritime

Shuni revient en quartet électrique, plus protéiforme et aérien que jamais avec nouvel EP “The Gearing Machine” (mai 2022), une fable musicale vaporeuse et onirique, faite de souffle folk, de “bonne vibrations” pop et pétri d’une maturation résolument électro-rock. L’univers multicolore de Shubni prend toute sa saveur dans ce ciné-concert mis en images par le très talentueux Jean-Noël Criton.

Le vendredi 27 mai à 21h, au Magic Mirrors.

Tarif : 10€ (Gratuit pour les moins de 13 ans).

magicmirrors@lehavre.fr https://magicmirrors.lehavre.fr/

