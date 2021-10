Villeurbanne Théâtre Astrée Métropole de Lyon, Villeurbanne Concert rock + orchestre symphonique Théâtre Astrée Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Théâtre Astrée, le lundi 13 décembre à 20:20

Les membres de l’atelier rock, dirigé par Jean-Marc Simon & les membres de l’atelier Orchestre symphonique dirigé par Boris Kapfer, de la Mission Culture de Lyon 1 proposent un concert de Noël.

Réservation conseillée. Gratuit pour tous.

Les ateliers musique de la Mission Culture de Lyon 1 proposent un concert qui mixe rock et orchestre symphonique.

