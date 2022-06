Concert : Rock Johnny Rock Saint-Saëns Saint-Saëns Catégories d’évènement: Saint-Saëns

Seine-Maritime

Concert : Rock Johnny Rock Saint-Saëns, 10 septembre 2022

Saint-Saëns Seine-Maritime Office de Tourisme Bray Eawy

2022-09-10 21:00:00

Seine-Maritime Saint-Saëns Concert en hommage à Johnny Hallyday.

Au complexe de la Varenne.

Réservation obligatoire en mairie. Saint-Saëns

