Saint-Pargoire Saint-Pargoire Hérault, Saint-Pargoire CONCERT QUATUOR HUMUS Saint-Pargoire Saint-Pargoire Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Pargoire

CONCERT QUATUOR HUMUS Saint-Pargoire, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Saint-Pargoire. CONCERT QUATUOR HUMUS 2021-07-30 – 2021-07-30

Saint-Pargoire Hérault Saint-Pargoire Concert à Saint-Pargoire le vendreid 30 juillet

L’Eglise de Saint-Pargoire accueillera le Quatuor Humus à 20h45.

Composé de Mathieu Marthe au violon; Niu Ruixin en Alto ; Ruben Friedman au violoncelle et Thierry Jam au piano. Ce concert est proposé par l’Association SALVE

Réservations au 06 74 96 62 88 / 04 67 98 75 84

Libre participation Concert à Saint-Pargoire le vendreid 30 juillet

L’Eglise de Saint-Pargoire accueillera le Quatuor Humus à 20h45.

Réservations au 06 74 96 62 88

Libre participation Concert à Saint-Pargoire le vendreid 30 juillet

L’Eglise de Saint-Pargoire accueillera le Quatuor Humus à 20h45.

Composé de Mathieu Marthe au violon; Niu Ruixin en Alto ; Ruben Friedman au violoncelle et Thierry Jam au piano. Ce concert est proposé par l’Association SALVE

Réservations au 06 74 96 62 88 / 04 67 98 75 84

Libre participation dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Pargoire Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Pargoire Adresse Ville Saint-Pargoire lieuville 43.52847#3.51866