Concert Quatuor Cyrano Gourdon, 28 novembre 2021, Gourdon.

Concert Quatuor Cyrano Place Jacques Chapou Eglise Saint Siméon Gourdon

2021-11-28 16:30:00 16:30:00 – 2021-11-28 Place Jacques Chapou Eglise Saint Siméon

Gourdon Lot

EUR Ce concert vous est proposé dans le cadre des Rencontres musicales du Comité d’Animation Culturelle de Gourdon.

Le quatuor Cyrano est né de l’envie de quatre anciens amis de faire connaître et surtout

d’amener la musique de chambre dans les lieux où elle ne va pas spontanément, et notamment

à la campagne, loin des salles de concert. Pendant la représentation, la vie des compositeurs

est racontée au public et chaque pièce jouée est expliquée et située dans l’histoire de musique

et dans la vie de son auteur. Car, au moment où elles sont écrites, les œuvres ont toujours une

résonance particulière dans la vie de leur créateur. Dès lors, ce répertoire immense, qui est

souvent perçu à tort comme élitiste ou réservé aux initiés, apparaît dans toute sa simplicité

et son évidence. Et la prime est redonnée à l’émotion.

Possibilité d’acheter des billets sur : https://www.helloasso.com/associations/comite-d-animation-culturelle/evenements/concert-quatuor-cyrano-a

cac46300@gmail.com +33 6 28 29 90 24

©Quatuor Cyrano

Place Jacques Chapou Eglise Saint Siméon Gourdon

