Rennes Frac Bretagne,Fonds Régional d'Art Contemporain Ille-et-Vilaine, Rennes Concert-performance du groupe TNHCH et de l’artiste Hilary Galbreaith Frac Bretagne,Fonds Régional d’Art Contemporain Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Concert-performance du groupe TNHCH et de l’artiste Hilary Galbreaith Frac Bretagne,Fonds Régional d’Art Contemporain, 18 septembre 2021, Rennes. Concert-performance du groupe TNHCH et de l’artiste Hilary Galbreaith

Frac Bretagne, Fonds Régional d’Art Contemporain, le samedi 18 septembre à 17:00

Cela fait plusieurs années que Corentin Canesson et son groupe The Night He Came Home (composé de Arthur Beuvier, Maëla Bescond, Damien Le Dévédec et Tim Karbon) collaborent avec Hilary Galbreaith. L’artiste rennaise a réalisé un clip pour le groupe de rock expérimental à géométrie variable, qui a, en retour, composé la bande-son d’une de ses vidéos – la deuxième du cycle Parade. C’est également dans le cadre de ce projet d’installation vidéo performance itinérant qui met en scène une humanité sujette à d’étranges mutations physiques, que les musiciens de TNHCH sont montés sur scène aux côtés d’Hilary Galbreaith pour se livrer à plusieurs performances-concerts, vêtus de costumes d’insectes. À l’occasion de la clôture de l’exposition « Mauve Zone », Hilary Galbreaith invite de nouveau TNHCH à prendre part à sa parade et à mêler aux guitares les instruments qu’elle crée à partir de matériaux de récupération pour proposer un concert expérimental de noise et d’ambient. L’occasion pour les musiciens grimés, comédiens d’un soir, de déformer leurs habitudes musicales dans l’univers kafkaïen et DIY façonné par Hilary Galbreaith. Elsa Vettier

Sans réservation, jauge limitée

Hilary Galbreaith s’associe, pour un concert, au groupe de rock expérimental TNHCH de Corentin Canesson. Aux guitares, se mêleront les instruments qu’elle crée à partir de matériaux récupérés. Frac Bretagne,Fonds Régional d’Art Contemporain 19 avenue André Mussat, Rennes, 35011 Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Frac Bretagne,Fonds Régional d'Art Contemporain Adresse 19 avenue André Mussat, Rennes, 35011 Ville Rennes lieuville Frac Bretagne,Fonds Régional d'Art Contemporain Rennes