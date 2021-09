Longlaville Longlaville Longlaville, Meurthe-et-Moselle CONCERT – PAUL PERSONNE Longlaville Longlaville Catégories d’évènement: Longlaville

Meurthe-et-Moselle

CONCERT – PAUL PERSONNE Longlaville, 5 octobre 2021, Longlaville. CONCERT – PAUL PERSONNE 2021-10-05 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-05 20:30:00 20:30:00 Espace culturel Jean-Ferrat 18 place du 24 juillet 1897 – Parc Duclos

Longlaville Meurthe-et-Moselle Longlaville ” L’homme à la Gibson », comme on le nomme, est de retour !

Guitariste de génie, Paul Personne cultive sa différence : celle de sa voix chaude mêlée aux guitares.

Si l’étiquette de bluesman lui colle à la peau, il est aussi un mélodiste exceptionnel et un auteur de talent avec des textes et des riffs endiablés.

Ouverture des portes à 19h30. +33 3 82 25 65 19 http://www.espacejeanferrat.fr/ Paul Personne dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Longlaville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Longlaville Adresse Espace culturel Jean-Ferrat 18 place du 24 juillet 1897 - Parc Duclos Ville Longlaville lieuville 49.53175#5.79458