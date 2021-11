Saint-Laurent-de-Chamousset Auditorium Agora Le Pontet St Laurent de Chamousset Rhône, Saint-Laurent-de-Chamousset Concert participatif Auditorium Agora Le Pontet St Laurent de Chamousset Saint-Laurent-de-Chamousset Catégories d’évènement: Rhône

Concert participatif

Auditorium Agora Le Pontet St Laurent de Chamousset, 3 décembre 2021, Saint-Laurent-de-Chamousset.

le vendredi 3 décembre à 20:30

Alexis interprétera et nous fera chanter le répertoire de Brassens. Il nous parlera aussi de sa vie, de ses textes, de son écriture. Une soirée autour de la guitare, comme à la maison ! Réservations conseillées au 06 87 60 22 12

Entrée gratuite

Hommage à Georges Brassens.

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T22:30:00

