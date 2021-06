Concert par l’Ensemble de professeurs de l’école de musique Territoires vendômois à Vendôme Vendôme, 25 juin 2021-25 juin 2021, Vendôme.

Concert par l’Ensemble de professeurs de l’école de musique Territoires vendômois à Vendôme 2021-06-25 18:00:00 – 2021-06-25

Vendôme Loir-et-Cher Vendôme Loir-et-Cher

Concert par l’Ensemble de professeurs de l’école de musique Territoires vendômois à Vendôme. « Interprétant les standards de La Nouvelle-Orléans, les professeurs de l’école de musique Territoires Vendômois vous invitent à un voyage à Bourbon Street au coeur du Vieux carré Français. Down by the Riverside, Alabama Jubilee, Hello Dolly font partie du répertoire de l’ensemble Dixieland de l’école de musique, créé à l’initiative de ses professeurs. » Musiciens : David Germond : trompette, François Mougin : clarinette, Arnaud

Martin : saxophone, Guy Duverger, : tombone, Guillaume Lucas : soubassophone, Julien Dorsemaine : banjo, Mark Bessonov : batterie.

Les professeurs de l’école de musique vous invitent à un voyage à Bourbon Street au cœur.

du vieux carré Français.

chateaudevendome@gmail.com +33 6 83 53 87 69

Les professeurs de l’école de musique vous invitent à un voyage à Bourbon Street au cœur.

du vieux carré Français.

Concert par l’Ensemble de professeurs de l’école de musique Territoires vendômois à Vendôme. « Interprétant les standards de La Nouvelle-Orléans, les professeurs de l’école de musique Territoires Vendômois vous invitent à un voyage à Bourbon Street au coeur du Vieux carré Français. Down by the Riverside, Alabama Jubilee, Hello Dolly font partie du répertoire de l’ensemble Dixieland de l’école de musique, créé à l’initiative de ses professeurs. » Musiciens : David Germond : trompette, François Mougin : clarinette, Arnaud

Martin : saxophone, Guy Duverger, : tombone, Guillaume Lucas : soubassophone, Julien Dorsemaine : banjo, Mark Bessonov : batterie.

Pixabay