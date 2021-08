Plougrescant Plougrescant Côtes-d'Armor, Plougrescant Concert par le trio de flûtistes ABY Plougrescant Plougrescant Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plougrescant

Concert par le trio de flûtistes ABY Plougrescant, 26 août 2021, Plougrescant. Concert par le trio de flûtistes ABY 2021-08-26 20:30:00 – 2021-08-26 Chapelle Saint-Gonéry Centre bourg

Plougrescant Côtes d’Armor Yann Le CORRE, professeur à la Cité de la Musique de Marseille, Ameyalli AGUILAR-GUERRERO, Barbara TITEUX.

Au programme : plusieurs compositeurs contemporains lesamisdesaintgonery@gmail.com Yann Le CORRE, professeur à la Cité de la Musique de Marseille, Ameyalli AGUILAR-GUERRERO, Barbara TITEUX.

Au programme : plusieurs compositeurs contemporains dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plougrescant Autres Lieu Plougrescant Adresse Chapelle Saint-Gonéry Centre bourg Ville Plougrescant lieuville 48.8414#-3.22844