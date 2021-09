Voreppe Voreppe Isère, Voreppe Concert orgue et chant Voreppe Voreppe Catégories d’évènement: Isère

Voreppe

Concert orgue et chant Voreppe, 25 septembre 2021, Voreppe. Concert orgue et chant 2021-09-25 16:30:00 16:30:00 – 2021-09-25 17:30:00 17:30:00

Voreppe Isère Voreppe Dans le cadre de la 3ème Biennale des orgues du voironnais, un programme original “La course au requiem et autres récits de fantaisie” sera joué par Yves Lafargue (orgue), Caroline Mutel (chant) et Philippe Forget (récitant) dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Voreppe Autres Lieu Voreppe Adresse Ville Voreppe lieuville 45.29815#5.63751