Concert Orfeo 2000 – Jean de la Fontaine – Vivaldi Castillon-la-Bataille, 3 décembre 2021, Castillon-la-Bataille.

Concert Orfeo 2000 – Jean de la Fontaine – Vivaldi Castillon-la-Bataille

2021-12-03 – 2021-12-03

Castillon-la-Bataille Gironde Castillon-la-Bataille

Concert à l’église : 1621-2021 4ème centenaire La Fontaine – L’ensemble Orfeo 2000 ; ” Il y a quatre siècles, naissait notre grand faiseur de fables. Trois recueils parus entre 1668 et 1694, nous laissent une comédie du monde où s’exprime un mélange raffiné de fantaisie poétique et de sagesse populaire. La caricature animale sert un propos moral et philosophique où le génie littéraire de La Fontaine s’exprime avec une grande virtuosité. La flûte à bec, le clavecin et le violoncelle feront écho à la cigale, au rossignol, au corbeau…. dans un divertissement avant tout conçu pour le plaisir, celui du public et celui des musiciens. Humour et

bonne humeur autorisés! ”

Entrée : 15 € – Tarif réduit 10€ – Gratuit pour les -16 ans. Vente billets sur place 30 mn avant le début du concert – Pass sanitaire obligatoire.

Concert à l’église : 1621-2021 4ème centenaire La Fontaine – L’ensemble Orfeo 2000 ; ” Il y a quatre siècles, naissait notre grand faiseur de fables. Trois recueils parus entre 1668 et 1694, nous laissent une comédie du monde où s’exprime un mélange raffiné de fantaisie poétique et de sagesse populaire. La caricature animale sert un propos moral et philosophique où le génie littéraire de La Fontaine s’exprime avec une grande virtuosité. La flûte à bec, le clavecin et le violoncelle feront écho à la cigale, au rossignol, au corbeau…. dans un divertissement avant tout conçu pour le plaisir, celui du public et celui des musiciens. Humour et

bonne humeur autorisés! ”

Entrée : 15 € – Tarif réduit 10€ – Gratuit pour les -16 ans. Vente billets sur place 30 mn avant le début du concert – Pass sanitaire obligatoire.

+33 6 73 87 89 00

Concert à l’église : 1621-2021 4ème centenaire La Fontaine – L’ensemble Orfeo 2000 ; ” Il y a quatre siècles, naissait notre grand faiseur de fables. Trois recueils parus entre 1668 et 1694, nous laissent une comédie du monde où s’exprime un mélange raffiné de fantaisie poétique et de sagesse populaire. La caricature animale sert un propos moral et philosophique où le génie littéraire de La Fontaine s’exprime avec une grande virtuosité. La flûte à bec, le clavecin et le violoncelle feront écho à la cigale, au rossignol, au corbeau…. dans un divertissement avant tout conçu pour le plaisir, celui du public et celui des musiciens. Humour et

bonne humeur autorisés! ”

Entrée : 15 € – Tarif réduit 10€ – Gratuit pour les -16 ans. Vente billets sur place 30 mn avant le début du concert – Pass sanitaire obligatoire.

Orféo

Castillon-la-Bataille

dernière mise à jour : 2021-11-05 par OT Castillon-Pujols