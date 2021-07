Sainte-Croix Sainte-Croix Drôme, Sainte-Croix Concert – Orchestre de Chambre de la Drôme Sainte-Croix Sainte-Croix Catégories d’évènement: Drôme

Concert – Orchestre de Chambre de la Drôme
2021-08-14 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-14 21:45:00 21:45:00
Ancien Monastère 54 place de l'Eglise-Temple
Sainte-Croix Drôme

Sainte-Croix Drôme EUR Formé en 2019, l’OCD propose un projet innovant dédié aux jeunes musiciens au sortir de leurs études supérieures en conservatoire. contact@le-monastere.org +33 4 75 21 22 06 http://www.le-monastere.org/evenements/ dernière mise à jour : 2021-06-19 par

