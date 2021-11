Concert Noël Fantaisies Napolitaines Châteaurenard, 19 décembre 2021, Châteaurenard.

Concert Noël Fantaisies Napolitaines Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard

2021-12-19 – 2021-12-19 Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Concert gratuit dans le cadre de la Tournée Départementale des Chants de Noël.



Noël à Naples est toujours un moment magique où les musiques sacrées et profanes se rencontrent et s’éclairent mutuellement à travers les crèches traditionnelles, les chants festifs, les danses, les sérénades… Produit par Prodig’Art, ce concert gratuit est ainsi une invitation au voyage au cœur même d’une fête de noël napolitaine bigarrée, festive, colorée, populaire et sacrée.



Le concert est en entrée libre dans la limite des places disponibles.

Chants festifs, sérénades… vivez Noël au rythme des sonorités napolitaine.

+33 4 90 95 34 39 https://www.departement13.fr/chantsdenoel/

