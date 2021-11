L'Union Grande Halle Haute-Garonne, L'Union Concert Noël des petits unionais : Wackids’ “back to the 90’s” – Dimanche 5 décembre Grande Halle L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

« Back to the 90’s » est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7 et où l’on achetait sa chanson préférée en CD 2 titres. Pour ce nouveau spectacle, les Wackids embarquent le public dans un retour vers le passé qui ravivera la jeunesse des parents et transmettra aux enfants la culture rock de la fin du siècle dernier. – Tu as toujours voulu savoir pourquoi ton papa avait des jeans sales, troués, trop larges et les cheveux longs ? – Tu veux comprendre pourquoi ta maman se maquillait avec du bleu sur les paupières, des chaussures compensées et des tops léopards ? – Pourquoi Papi n’a jamais compris les paroles de Killing n The Name ? Les Wackids ont peut-être les réponses… TOUT PUBLIC placement libre GRATUIT Pass sanitaire obligatoire SPECTACLE RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PETITS UNIONAIS Un goûter sera servi par L’Union Festivités à l’issue du spectacle Infos : [[www.wackid.com](www.wackid.com)](www.wackid.com) [[www.ville-lunion.fr](www.ville-lunion.fr)](www.ville-lunion.fr) – tél . 05 62 89 22 87

