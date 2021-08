Villeneuve Villeneuve Puy-de-Dôme, Villeneuve Concert musique classique : 30ème semaine musicale du Lembron Villeneuve Villeneuve Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Concert musique classique : 30ème semaine musicale du Lembron Villeneuve, 4 août 2021, Villeneuve. Concert musique classique : 30ème semaine musicale du Lembron 2021-08-04 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-04 22:00:00 22:00:00

Villeneuve Puy-de-Dôme Villeneuve EUR En l’an 2000, quatre jeunes musiciens passionnés par le Tango Nuevo d’Astor Piazzolla se rencontrent pour former le Quatuor Caliente (piano, bandonéon, violon, contrebasse). Très vite, le groupe donne ses premiers concerts en France et à l’étranger. assoaspal@orange.fr +33 6 72 12 97 58 http://aspal63lembron.blogspot.com/ dernière mise à jour : 2021-07-30 par

