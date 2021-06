Concert Mister PB Saint-Laurent-en-Grandvaux, 7 août 2021-7 août 2021, Saint-Laurent-en-Grandvaux.

Concert Mister PB 2021-08-07 – 2021-08-07

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Concert de Mister PB sur la place Simone Veil à Saint Laurent en Grandvaux, samedi 7 aout 2021 dès 21h.

Trio Jurassien folck rock, solos et riffs de guitares endiablés, banjo et harmonica folky, batterie et basse tonitruantes, joie de vivre insolente, accompagnés d’une écriture en français finement aiguisée.

Concert de Mister PB sur la place Simone Veil à Saint Laurent en Grandvaux, samedi 7 aout 2021 dès 21h.

Trio Jurassien folck rock, solos et riffs de guitares endiablés, banjo et harmonica folky, batterie et basse tonitruantes, joie de vivre insolente, accompagnés d’une écriture en français finement aiguisée.